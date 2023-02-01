屏東海生館1日起推出全新體驗活動「後場看個Go」並開放全台魚類標本收藏數量最多的標本室，帶遊客走進海生館的祕密花園。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館1日起推出全新體驗活動「後場看個Go」並開放全台魚類標本收藏數量最多的標本室，帶遊客走進海生館的祕密花園。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館1日起推出全新體驗活動「後場看個Go」並開放全台魚類標本收藏數量最多的標本室，帶遊客走進海生館的祕密花園。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館開館至今20餘年，致力珊瑚研究與復育，並成立保育類水生生物收容照護場所，與相關單位處理傷病海龜的醫療、收容與野放等工作，館方為與民眾分享成果，1日起推出全新體驗活動「後場看個Go」並開放全台魚類標本收藏數量最多的標本室，帶遊客走進海生館的祕密花園。

屏東海生館指出，「後場看個Go」主要是公開海龜收容救護、珊瑚復育的祕辛，結合「魚你同行」、「海龜收容所」、「珊瑚農場」以及帶民眾走進全台藏量最豐富的標本室，一揭海生館後場的神祕面紗。

海生館表示，「魚你同行」將由專業的解說員帶領走進珊瑚王國館或是台灣水域館的後場，讓遊客親眼看到隱藏在展示缸背後的飼育環境、生物畜養缸及魚苗孵化桶、體驗由上方俯視大洋池餵食的震撼壯觀，還可以透過飼育員的解說分享，親手用豐年蝦、橈腳類等浮游生物來餵食體驗。

而鮮少曝光的「海龜收容所」，可以近距離觀察海龜並且收穫海龜救護的過程以及救護相關資訊，海生館說，每隻進到海生館收容中心的海龜都有自己的故事，但牠們幾乎都有一個共同點，那就是滿腹的塑膠製品或是被尖銳的魚鉤傷害，因此希望能透過解說員的講解分享，提升民眾的保育及環保觀念。

「珊瑚農場」則是展示多年努力成功培育的人工珊瑚種類，海生館說，館方有一套專屬的復育方式，像蚵仔串般在水中搖曳的珊瑚寶寶們，長大之後建築的繽紛海洋堡壘，期待可以為台灣周遭海域的珊瑚礁帶來新生機，也藉此呼籲大眾對海洋環境保護的重視。

至於全台數量最豐富的魚類標本室，海生館說，台灣已知的魚類約有3200餘種，而海生館就收集2000多種以上的標本並陸續增加中，像是國寶櫻花鉤吻鮭、鯨鯊寶寶等稀少罕見的魚類，且除了魚類之外，還有貝類、頭足類、兩棲類等多樣的種類，搭配現場的說明將讓民眾對這些典藏品有更多的了解及認識。

海生館強調，「後場看個Go」1日起開放報名，名額有限，歡迎至海生館營運團隊海景公司官網(https://www.aquarium.com.tw/ )了解更多活動詳情及介紹，或是撥打報名專線08-8825678預約。