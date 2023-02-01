新華社報導，中共中央政治局1月31日下午就加快構建新發展格局進行第二次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，加快構建新發展格局，是立足實現第二個百年奮鬥目標、統籌發展和安全作出的戰略決策，是把握未來發展主動權的戰略部署。只有加快構建新發展格局，才能夯實中國大陸經濟發展的根基、增強發展的安全性穩定性，才能在各種可以預見和難以預見的狂風暴雨、驚濤駭浪中增強中方的生存力、競爭力、發展力、持續力，確保中華民族偉大復興進程不被遲滯甚至中斷，勝利實現全面建成社會主義現代化強國目標。

報導稱，這次中央政治局集體學習，由中央政治局自學並交流工作體會，尹力、劉國中、何立峰、張國清、陳吉寧、黃坤明結合分管領域和地方的工作發言交流。

習近平指出，近年來，構建新發展格局扎實推進，取得了一些成效，思想共識不斷凝聚、工作基礎不斷夯實、政策制度不斷完善，但全面建成新發展格局還任重道遠。要堅持問題導向和系統觀念，著力破除制約加快構建新發展格局的主要矛盾和問題，全面深化改革，推進實踐創新、制度創新，不斷揚優勢、補短板、強弱項。

習近平強調，要搞好統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水準動態平衡，實現國民經濟良性循環。堅決貫徹落實擴大內需戰略規畫綱要，盡快形成完整內需體系，著力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求。建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境獲得感強願意消費。完善擴大投資機制，拓展有效投資空間，適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資，持續激發民間投資活力。繼續深化供給側結構性改革，持續推動科技創新、制度創新，突破供給約束堵點、卡點、脆弱點，增強產業鏈供應鏈的競爭力和安全性，以自主可控、高品質的供給適應滿足現有需求，創造引領新的需求。

習近平指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使中方在重要科技領域成為全球領跑者，在前沿交叉領域成為開拓者，力爭盡早成為世界主要科學中心和創新高地。實現科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略有效聯動，堅持教育發展、科技創新、人才培養一體推進，形成良性循環；堅持原始創新、集成創新、開放創新一體設計，實現有效貫通；堅持創新鏈、產業鏈、人才鏈一體部署，推動深度融合。

習近平強調，新發展格局以現代化產業體系為基礎，經濟循環暢通需要各產業有序連結、高效暢通。要繼續把發展經濟的著力點放在實體經濟上，扎實推進新型工業化，加快建設製造強國、品質強國、網路強國、數位中國，打造具有國際競爭力的數位產業集群。順應產業發展大勢，推動短板產業補鏈、優勢產業延鏈，傳統產業升鏈、新興產業建鏈，增強產業發展的接續性和競爭力。優化生產力佈局，推動重點產業在國內外有序轉移，支持企業深度參與全球產業分工和合作，促進內外產業深度融合，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系。

習近平指出，要全面推進城鄉、區域協調發展，提高大陸國內大循環的覆蓋面。充分發揮鄉村作為消費市場和要素市場的重要作用，全面推進鄉村振興，推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，推動城鄉融合發展，增強城鄉經濟聯繫，暢通城鄉經濟循環。防止各地搞自我小循環，打消區域壁壘，真正形成全國統一大市場。推動區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略等深度融合，優化重大生產力布局，促進各類要素合理流動和高效集聚，暢通國內大循環。

習近平強調，要進一步深化改革開放，增強國內外大循環的動力和活力。深化要素市場化改革，建設高標準市場體系，加快構建全國統一大市場。完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度，加強反壟斷和反不正當競爭，依法規範和引導資本健康發展，為各類經營主體投資創業營造良好環境，激發各類經營主體活力。推進高水準對外開放，穩步推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，增強在國際大循環中的話語權。推動共建「一帶一路」高品質發展，積極參與國際經貿規則談判，推動形成開放、多元、穩定的世界經濟秩序，為實現國內、國際兩個市場兩種資源聯動循環創造條件。