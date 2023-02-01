1美元買2架MQ-9死神無人機，沒看錯！據美國媒體援引無人機巨擘)通用原子（General Atomics）公司的消息人士的話表示，如果基輔決定這筆軍購案，將還要再花費1000萬美元（近新台幣3億）用於其交付，之後每年再花費800萬美元（近新台幣2.39億）用於後勤維護，相較3年前美對台提出的MQ-9軍售案簡直太划算。

據《華爾街日報》（Wallstreet Journal）31日報導，根據該報的消息來源，無人機巨擘通用原子（General Atomics）執行長布魯（Linden Blue）上週向烏克蘭國防部長提出的優惠方案，還將包括一個地面控制站，用於「任何所在」的無人機。

🇺🇦🇺🇸Another nice addition: The American arms manufacturer offers to sell #Ukraine two Reaper MQ-9 drones for a dollar, — WSJ

"Sales of high-speed, long-range Reaper drones will require approval by the Biden administration." #SlavaUkraïni pic.twitter.com/VC7ocrHISW — Feher_Junior (@Feher_Junior) February 1, 2023

2022年9月，該報曾報導，一群美國國會議員向五角大廈負責人奧斯汀（Lloyd Austin）呼籲，要求向烏克蘭轉讓高科技作戰無人機。作為對比，2020年美國對台提出的MQ-9死神無人機軍售案是4架6億美金（當時匯率近新台幣173億元），相當於1架要價44億新台幣。

MQ-9死神無人機是美軍現役主力機型，滯空時間超過24小時，MQ-9是螺旋槳動力，可長時間滯空的無人偵察、攻擊機，最大飛行半徑為1850公里，飛行高度1萬5千公尺，最多可攜帶1.7噸的各式武裝，包括地獄火飛彈、遙攻炸彈、火箭彈等對地武裝，目前主要使用者就是美國空軍。

2012年2月1日，第 174 戰鬥機聯隊的成員在從紐約州執行訓練任務返回的MQ-9上塗上粉筆。（DVIDS）

該無人機自2007年服役起，曾廣泛部署於中東、阿富汗等地區，完成過多次軍事任務，其中就包括精準刺殺伊朗革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。