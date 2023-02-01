受到新冠病毒影響，印度政府的這塊預算缺口在2020財年高達GDP的9.5%。之後，略有縮減但仍遠高於2025財年目標4.5%。因此，印度公債發行目標破紀錄地預估為15.43兆盧比，約1890億美元之譜。
在2023年，印度政府希望賦稅實徵淨額能成長11.4%，達到23.3兆印度盧比。至於支出方面，預計較前1年成長7.4%至45兆盧比，長期支出預算也將大增33%至10兆盧比。
印度財政部1日表示，當地聯邦政府的目標是2023財年預算中，財政赤字占GDP可降到5.9%。目前，截至2023年3月31日為止，也就是2022財年赤字為6.4%。
受到新冠病毒影響，印度政府的這塊預算缺口在2020財年高達GDP的9.5%。之後，略有縮減但仍遠高於2025財年目標4.5%。因此，印度公債發行目標破紀錄地預估為15.43兆盧比，約1890億美元之譜。
在2023年，印度政府希望賦稅實徵淨額能成長11.4%，達到23.3兆印度盧比。至於支出方面，預計較前1年成長7.4%至45兆盧比，長期支出預算也將大增33%至10兆盧比。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。