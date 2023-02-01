受到新冠病毒影響，印度政府的這塊預算缺口在2020財年高達GDP的9.5%。之後，略有縮減但仍遠高於2025財年目標4.5%。因此，印度公債發行目標破紀錄地預估為15.43兆盧比，約1890億美元之譜。

在2023年，印度政府希望賦稅實徵淨額能成長11.4%，達到23.3兆印度盧比。至於支出方面，預計較前1年成長7.4%至45兆盧比，長期支出預算也將大增33%至10兆盧比。