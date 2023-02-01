2020年初新冠肺炎疫情席捲全球，航空公司成為受災戶，各航線陸續停飛，也造成低成本航空倒閉潮，如今疫情陰霾散去，日本知名廉航樂桃航空回頭布局台灣市場，宣布3月28日開航台北－名古屋航線，8月1日則復航高雄－大阪，2條航線的機票明晚7時起販售，3日則有優惠價7折起。

樂桃擁有台北飛往大阪關西、札幌新千歲、仙台、東京成田、東京羽田、福岡、沖繩，以及高雄飛往大阪關西、東京成田、沖繩等10條航線，3月28日開航的名古屋為第11條。

目前樂桃僅台北－大阪、成田、羽田、沖繩有航班；高雄－大阪於2020年3月停飛，睽違3年半之後，將於8月1日復航，並採用機身更大、座位更寬敞的A321LR執飛。

樂桃航空執行董事CEO森健明說，台灣旅客搭乘樂桃航空抵達名古屋後，早上即可展開行程，暢遊鄰近的樂高樂園、吉卜力公園等主題樂園，或到岐阜縣的合掌村、飛驒高山、長野縣的松本等人氣景點參觀。

台北－名古屋去程MM722航班凌晨2時25分於桃園出發，上午6時30分抵達名古屋；回程MM727航班晚間11時15分自名古屋出發，凌晨1時25分抵達桃園。樂桃航空表示，機票自2月2日下午2時起開賣，票價3090元起，3日晚間7時至6日晚間10時59分有慶祝優惠，票價7折起。