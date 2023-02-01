此外，三福化（4755）擴大顯影劑TMAH（四甲基氫氧化銨）回收純化處理量能，並將開出半導體級純化處理量，預期面板級純化處理量維持7,200噸，半導體級純化處理量2024年拉高至1萬噸，朝整體顯影劑回收業務的新興化學品營收占比達二成以上目標邁進。

材料為醋酸纖維絲束一貫廠，絲束年產2萬噸、醋片年產3萬噸，醋酐廠設計年產能6萬噸；營收比為絲束約63％、醋片約32％、醋酐5％。

分析師指出，醋酸為醋酐、醋片主要原料，大陸醋酸報價明顯拉回整理，有助毛利率提升；加上今年絲束採購價格較去年年初上漲約5成，材料也有望啟動漲價，增添收益動能。

電子級化學品以國內面板業、半導體業為主要下游應用，市場預估最快要到第二季才有機會見到需求改善。

為此，三福化持續推展產品開發及認證，藉此支援長期半導體應用化學品比重持穩提升；搭配柳營科學園區N2O廠完成試車；PHBA是預估第一季完成去瓶頸工程，年增產1500噸，活絡長期營運動能。

中華化（1727）三大產品線中特用化學品與基礎化學品的需求受景氣影響較大，但電子化學品應用在半導體產業中先進製程上，預期需求仍可維持正向，除規劃設置新產線，也對其它濕式電子化學品布局，擬拚跨入半導體、記憶體級封裝測試等產業所使用高階化學品，強化營運收益能量。