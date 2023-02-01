巴西足球明星阿維斯（Dani Alves）身陷性侵官司而遭西班牙法庭裁定羈押，一位女子指控被他在巴塞隆納的夜店性侵，然而案情有180度轉變，起初阿維斯堅稱不認識受害女子，現在卻坦承兩人不但認識，而且是婚外情的關係。妻子喬安娜（Joana Sanz）原先還幫著阿維斯喊冤，如今她打算要提出離婚了。

英媒《太陽報》報導，阿維斯案發之初全盤否認，但在法庭上坦承與受害女子發生關係，但他又不想讓妻子發現自己出軌，因此說詞反覆。現在喬安娜在IG撤下了她與阿維斯大部分的合照，喬安娜前陣子遭逢母喪，心情十分低落，去給阿維斯探監時又吃了閉門羹，便委託律師辦理離婚。

39歲的阿維斯目前效力墨西哥超級聯賽Liga MX的國立自治大學隊，案發之後球隊宣布與他解約。西班牙近年擴大性犯罪的定義，嚴重的暴力性侵犯刑期最高為15年。

阿維斯是巴西國家隊的主力右後衛，出征過3屆世足賽，2019年取代內馬（Neymar）成為隊長，率領森巴軍團勇奪美洲盃冠軍，以及2021年東京奧運金牌。他在國家隊出賽126場是史上第2，包括去年的卡達世足。阿維斯2008年至2016年效力西甲名門巴塞隆納，當時他是史上身價第3高的後衛，後來又於2021年底回歸，加上他效力過法甲巴黎聖日耳曼，他和梅西（Lionel Messi）、內馬、姆巴佩（Kylian Mbappe）都當過職業聯賽的隊友。

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