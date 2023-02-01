迎接元宵節，新竹市政府2月5日即將在北大公園和護城河畔舉辦「福免大喜 搖滾元宵」活動，1日舉辦記者會，新竹市長高虹安開箱今年限定的免年「萬免順利」小提燈，不只模樣可愛還有存錢筒功能，當天活動現場將發送約6千個，邀請市民提燈逛市集、看表演，欣賞護城河藝術燈飾。

民眾期待的限定兔年「萬兔順利」小提燈，2月5日當天北大公園將免費發送6千份。（王惠慧攝）

2023年新竹過好年活動「福免大喜 搖滾元宵」將於2月5日上午11點到晚上8點，於新竹市北大公園和護城河畔府後街展開，1日活動記者會上邀請到街頭火舞特技秀帶來精彩的演出，新竹市長高虹安也開箱限定的免年「萬免順利」小提燈。

新竹市長高虹安指出，今年特地把東門城主燈「萬兔順利Jump！」做成縮小版的小提燈，並附加存錢筒功能，活動當天現場也準備6千份小提燈供民眾索取，邀請民眾提著萬小燈籠逛市集、看表演，沿著護城河欣賞藝術燈飾，一同歡慶元宵。

高虹安說，2月5日當天11點會有市集活動，下午3點會發放小提燈，5點開始也會有歌手或搖滾團體表演活動，與大家共度熱鬧搖滾元宵，這次元宵活動，也跟旅館業者合作，民眾入住旅館會獲得甜湯，還有元宵節應景好禮。

市府城銷處指出，元宵晚會表演內容相當精采，特別邀請小朋友最愛的好玩的劇團，以及傳統結合現代的孩子王說相聲，晚間更有搖滾樂團伯爵白、打倒三明治以及壓軸搖滾怕胖團熱血開唱，準備嗨翻新竹和大家一起熱鬧過元宵。

此外，下午也有搖湯圓、手做造型玉兔湯圓、糖葫蘆製作3項DIY體驗活動各2場，雖網路開放報名秒殺，現場也開放報名及候補，有興趣的朋友可到活動服務台報名，活動現場還有驚喜小活動如市集消費滿額禮、拍照打卡轉扭蛋、隱藏版互動尋福免等多重活動。