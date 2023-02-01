「2023月津港燈節」1月14日開展以來，已吸引超過55萬人次來台南鹽水賞燈，配合活動主題，台南市政府文化局今年特別設計「城裡的月光」造型提燈，讓民眾自行組裝，文化局今天表示，提燈即日起於鹽水赤兔製造所限量販售，每組100元，歡迎民眾帶著一顆自己專屬的月亮回家。

文化局說，月津港因其水域地形如彎月而得名，又稱「月港」，配合今年活動主題特別設計「城裡的月光」造型提燈，亮燈後顯現出的城市剪影，是使用台南知名古蹟及地標堆疊出的城市意象，並以月津八景之一的赤兔望月及鹽水的煙火做點綴，也訴說著台南經過400年來歲月的變化。

「2023月津港燈節」1月14日開展以來，已吸引超過55萬人次來台南鹽水賞燈。（張毓翎攝）

文化局提到，月津港燈節雖然今年受到入冬最強冷氣團影響，鹽水當地強陣風造成部分展品受損，但經過藝術家及工作團隊犧牲假期不畏氣候寒冷，下水搶救作品，相關作品近日已全部陸續修復完成，月津港燈節展期至2月12日，歡迎市民朋友把握最後機會，攜家帶眷來參觀。