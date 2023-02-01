縣長鍾東錦等人感謝農友付出。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

銅鑼鄉農會1日辦理農民節慶祝大會，苗栗縣長鍾東錦感謝農友的辛勤耕耘，也感謝農會積極配合縣府各項農業政策，稱讚在農會輔導下在地農產品質穩定優異，除杭菊以外，芋頭、東方美人茶都能在評鑑競賽中勇奪前3名，未來將與縣府團隊努力加強輔導青農返鄉，並且結合觀光科技，農業發展將不可限量。

銅鑼鄉農會辦理許多在地農產推廣，從杭菊到芋頭，輔導農友參加縣府辦理外縣市行銷展售，開辦用藥、安全農業宣導等講習，推行友善農法耕作，輔導農友參加各項農業講座評鑑。

去年苗栗縣東方美人茶評鑑競賽特等、頭等一、二、三名大獎皆由銅鑼鄉農友獲得殊榮。在去年縣內芋頭評鑑中更獲得二、三等獎和優良獎，銅鑼農友的栽種技術在許多評競賽中備受肯定。

苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、議員黃芳椿、黎尚安、羅貴星、銅鑼鄉長謝昌年等人出席銅鑼鄉各界慶祝農民節大會，向農民表達敬意，並且頒獎表揚農會優秀農業推廣志工、特產、家政、四健推廣教育以及協助推廣業務有功人員。

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝表示，今天以慶生的歡喜心情舉辦農民節慶祝大會，除了以客家八音揭開序幕，現場也準備銅鑼有名的仙草熬製成的仙草茶與仙草粢粑，讓大家玩得盡興吃的開心；而銅鑼鄉以多年來在中央政府、前縣長徐耀昌以及縣長鍾東錦重視下，協助菊花、東方美人茶、芋頭、仙草等農產品管銷問題，更是加以輔導省工管理、栽種技術等，在地農產以「無毒」打響名號，讓消費者安心享用，送禮也體面到位，銷售到外地的農產都能獲得良好回響，更是吸引鄉親一再回購。

縣長鍾東錦表示，每年年尾與過完年每個農會辦理農民節，感謝農民整年度的栽種辛勞，而每個鄉鎮市農會對農民的服務更是幫縣府許多忙，其中銅鑼鄉農會在理事長、常務監事、總幹事3巨頭的用心經營下，除了杭菊以外，芋頭、東方美人茶都能在評鑑中嶄獲佳績，未來縣府除了加強輔導青農返鄉以外，農業與觀光、科技結合未來發展更是不可限量，將大力推展農業觀光，帶動地方發展。