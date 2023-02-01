台南人氣冰店「清水堂」近日宣布將在3月1日起周休五日，一個禮拜只營業六、日2天或是連續假日。清水堂老闆表示，未來他會放緩生活步調，拍影片分享一些旅遊、美食資訊，消息曝光後引發網友熱議。

清水堂在臉書粉專發文表示，「我在今年2月28日後就要半退休了」，清水堂本館3月份開始一個禮拜只營業2天，「就是每周六日或連續假日」；業者指出，清水堂將進入第14年，「我也有我自己的人生規劃，像3、4月的時候會跟朋友合作一家小清水堂，還有我也想去外面的世界走走」。

清水堂推出各種特色冰品吸引許多忠實粉絲。（翻攝自清水堂臉書）

業者提到，未來他會趁著公休時間拍影片，分享一些旅遊跟美食給大家，順便看一下外面的世界，放緩緊張、快速的生活步調，「我發現這2、3年我的步調真的太快需要調整一下」；最後業者強調，很多人羨慕他能周休五日，「人生下來最大的目的就是體驗人生，也謝謝你們大家一直支持，我才可以去做我想做的事情」。

對此，許多網友紛紛回應，「留1天給台南人」、「那我以後怎麼吃啊」、「支持老闆追夢，下次再去找你」、「可惡還沒吃過餒」、「提前告知就是對大家最好的尊重！老闆也值得更好的生活！希望老闆可以對自己好一點」。