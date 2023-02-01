周三香港恆生指數在午後2點升勢擴大，收盤上漲203.06點或0.93%，為22045.39點。國企股(H股)升130.19點或1.75%，為7555.11點。交易所成交金額為1555億港元。
科技指數大漲3.4%。騰訊升0.7%，報385港元；阿里巴巴升2.2%報110港元。其中騰訊已從11月初的200港元大幅反彈。
汽車股大漲5.8%。尤其電動車製造商受到追捧，比亞迪升6.1%，小鵬漲10%，理想汽車升9%，蔚來漲6.3%。
生育股大爆發，寶寶樹大漲62%，中國育兒網漲39%。四川當局取消了生育數量限制，並取消了育兒登記對象是否結婚的限制。
歐舒丹在公佈亞太銷售不佳成績之後，大跌7.1%，報20.2港元。
在連兩天累計大漲5倍之後，正大企業國際早盤一度大漲50%，收盤上漲9%，報5.1港元。馬雲在香港會晤泰國首富、正大集團創辦人的消息，仍持續發酵。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。