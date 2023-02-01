雲林縣麥寮鄉有民眾把枕頭丟到垃圾車，被告知要裁小成50公分乘以50公分以下，在臉書表達不滿引發議論，1日麥寮清潔隊表示鄉內垃圾由台塑六輕協助焚化，為確保入料順暢以利焚燒，丟入垃圾車內的物件有大小限制，並非是依台塑的規定，若民眾有大型垃圾要處理，可打電話向清潔隊登記，3天內即會到府清運。

有民眾在臉書上留言「在麥寮丟枕頭還要自己裁小，是台塑六輕焚化爐規定」，引發網友討論「你們是否了解六輕焚化爐只收麥寮、台西鄉的垃圾，大家照規定就好何必為難清潔人員」、「棉被也會有丟的困擾，我也不清楚要用什麼方式丟掉」、「只能照人家的規定走，否則現在是枕頭，下次就是整張彈簧床了」。

麥寮鄉公所清潔隊表示，六輕協助處理麥寮鄉垃圾，為方便焚燒前的入料，與清潔隊研議，垃圾丟入垃圾車時，大小不得超過50公分乘以50公分，以免運至六輕焚燒時入料過程卡住機器，其他鄉鎮也有規範垃圾丟入垃圾車時的物件大小，並非是六輕焚化爐特殊規定。

清潔隊說，若民眾有大型垃圾需處理，可打電話至清潔隊登記，將於3天內派員到府清運，這些大型垃圾會用破碎機打成碎塊，再運至焚化爐燒掉。麥寮鄉因六輕協助處理垃圾，不會有垃圾無法去化問題，為了確保焚化過程順暢，請民眾能夠配合。

六輕指出，為敦親睦鄰，以廠區焚化爐協助麥寮、台西2鄉處理垃圾，每天處理量共約60公噸，廠區焚化爐並非以焚化垃圾為主要功能，為能確保焚化爐順利運轉，必須規範焚化物的大小，請大家能夠體諒配合。