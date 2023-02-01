澎湃新聞報導，湖北省武漢市統計局官網1日公布消息，武漢市統計局、大陸國家統計局武漢調查隊發布2022年武漢市經濟運行情況。根據湖北省市州生產總值統一核算結果，初步核算，2022年武漢市地區生產總值（GDP）1兆8866.43億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長4.0％。分產業看，第一產業增加值475.79億元，增長3.2％；第二產業增加值6716.65億元，增長7.3％；第三產業增加值1兆1673.99億元，增長2.3％。

至此，大陸全國GDP排名前十城市均已公布了2022年經濟成績單。上述數據顯示，武漢2022年GDP超越杭州。

根據官方公布數據顯示，2022年大陸全國城市GDP十強為：上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都、武漢、杭州和南京。

今年1月20日，杭州市統計局發布數據：根據地區生產總值統一核算結果，2022年全市生產總值（GDP）1兆8753億元，按可比價格計算，比上年增長1.5％。其中，第一產業增加值346億元，增長1.8％；第二產業增加值5620億元，增長0.4％；第三產業增加值1兆2787億元，增長2.0％；三次產業增加值結構為1.8：30.0：68.2。

按照各地統計局發布的數據，2022年，中國城市前五名排位為：上海（4兆4652.8億元）、北京（4兆1610.9億元）、深圳（3兆2387.68億元）、重慶（2兆9129.03億元）、廣州（2兆8839億元）。

對比2021年數據，2022年中國GDP五強城市格局已經發生變化，重慶超過廣州，成為中國經濟「第四城」。

從2021年的GDP數據來看，排位元第六至第十的城市為蘇州、成都、杭州、武漢、南京。

蘇州市統計局公布數據：根據省統計局統一核算，2022年全市實現地區生產總值2兆3958.3億元，按可比價格計算比上年增長2.0％。分產業看，第一產業增加值193.0億元，比上年增長3.0％；第二產業增加值11521.4億元，增長1.8％；第三產業增加值1兆2244.0億元，增長2.1％。

成都市統計局公布數據：根據四川市（州）地區生產總值統一核算結果，2022年，全市實現地區生產總值達2兆0817.5億元，按可比價格計算，比上年增長2.8％。分產業看，第一產業實現增加值588.4億元，增長3.8％；第二產業實現增加值6404.1億元，增長5.5％；第三產業實現增加值1兆3825.0億元，增長1.5％。

南京市統計局公布數據：根據地區生產總值統一核算結果，2022年全市地區生產總值1兆6907.85億元，按不變價格計算，比上年增長2.1％。分產業看，第一產業增加值315.56億元，增長3.4％；第二產業增加值6069.64億元，增長1.7％；第三產業增加值1兆0522.65億元，增長2.2％。三次產業增加值結構為1.9：35.9：62.2。