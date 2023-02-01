由於陸港澳1月正常通關，新年假期的陸港遊客赴澳門成為刺激博弈收入的主要動能。澳門博弈股1日普遍走強，銀河娛樂、新濠國際、美高梅中國等漲幅一度逼近5％，永利澳門、澳博控股等亦上揚。
香港經濟日報分析，對比疫情之前的2019年，澳門當年的農曆新年假期月份2月博弈收入規模為253.7億澳門幣，代表2023年農曆新年假期的博弈收入規模恢復至疫情前的45.6％，優於旅客的恢復程度（為2019年同期的37％）。
澳門博彩監察協調局1日公布，澳門1月博弈收入規模115.8億澳門幣，年增82.5％遠優於市場原先預期，這也是澳門自從2022年2月以來博弈收入首次增長。
由於陸港澳1月正常通關，新年假期的陸港遊客赴澳門成為刺激博弈收入的主要動能。澳門博弈股1日普遍走強，銀河娛樂、新濠國際、美高梅中國等漲幅一度逼近5％，永利澳門、澳博控股等亦上揚。
香港經濟日報分析，對比疫情之前的2019年，澳門當年的農曆新年假期月份2月博弈收入規模為253.7億澳門幣，代表2023年農曆新年假期的博弈收入規模恢復至疫情前的45.6％，優於旅客的恢復程度（為2019年同期的37％）。
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