今年來金融市場隨著通膨持續放緩迎來強勁反彈，MSCI世界指數與新興市場指數上漲近7％~8％，債市也一掃陰霾，公債與非投資等級債同步上漲約2％～4％（統計至2023/1/31）。不過，隨著短線漲幅已高加上超級央行周與密集的企業財報公布，專家建議，投資布局仍應審慎採取平衡策略為宜。投資專家指出，樂觀的市場行情往往讓投資人忘卻風險，然而兼顧報酬與風險的投資才能長長久久，投資人可以參考夏普值（Sharpe Ratio），也就是判定投資組合能否用「較低的波動」尋求「較高的報酬」的重要參考指標。統計理柏資訊數據顯示，台灣核備的近50檔境外混合型基金中，只有富蘭克林穩定月收益基金一檔近兩年夏普值為正值0.15，大幅優於平均值-0.61，近一年與兩年7.06％與20.66％的報酬率也大幅領先。投資專家分析，過去兩年剛好橫跨了美股高點（2022年1月）的前後一年，市場環境大不相同，富蘭克林穩定月收益基金在這兩年當中不但報酬率領先還能兼顧風險，顯示其操作策略全面且能迅速因應市場的變化，觀察這檔基金在2021年3月便領先市場開始逢高獲利了結股票部位，尤其過去一年大幅減碼股票至接近4成、債券部位則已超過5成5，有效避開股市重挫風險，除了聚焦於高股利股票與高債息的固定收益標的外，也搭配掩護性買權策略增加收益來源，因此在險峻的市場環境下得以持續提高配息，而這檔基金投資團隊經理人之一的唐崢輝在年初來台分享投資心法時就表示，當經理團隊看好一家企業時可同時布局於股票、債券或者混合資產，也會就收益機會、下檔風險與總報酬預期分析相對價值，優游於各資產類別的彈性操作策略，有別於市場上許多其他產品，因此能有突出的績效表現。雖然通膨趨緩已見曙光、不過預期到年底都仍將遠高於央行的目標值，因此，對於景氣與企業獲利的影響不確定性仍高，投資人仍應審慎布局，挑選高夏普值、表現穩定的基金作為核心配置，兼顧報酬與風險。