陳內閣明天將召開第一次行政院會，對於是否邀集六都首長列席行政院會？行政院發言人陳宗彥表示，行政院長陳建仁除指示邀請六位直轄市長列席，並指派副院長鄭文燦副院長進行聯繫，鄭文燦也在今日逐一致電六位直轄市市長邀請列席。
陳宗彥表示，陳建仁在上任首日即指示，重建疫後的正常生活秩序，加快經濟發展及各項建設的速度為政府當務之急，期盼透過中央及地方政府的共同努力，讓國人盡速走過難關，並打造一個溫暖而堅韌的臺灣。
陳內閣明天將召開第一次行政院會，對於是否邀集六都首長列席行政院會？行政院發言人陳宗彥表示，行政院長陳建仁除指示邀請六位直轄市長列席，並指派副院長鄭文燦副院長進行聯繫，鄭文燦也在今日逐一致電六位直轄市市長邀請列席。
陳宗彥表示，陳建仁在上任首日即指示，重建疫後的正常生活秩序，加快經濟發展及各項建設的速度為政府當務之急，期盼透過中央及地方政府的共同努力，讓國人盡速走過難關，並打造一個溫暖而堅韌的臺灣。
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