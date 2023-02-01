韓流帝王「SUPER JUNIOR」在Disney＋推出全新紀錄片《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》，紀錄他們自2005年出道開始不為人知的故事，更邀請到成員們接受採訪回顧演藝生涯一路走來的心路歷程，利特和厲旭代表參加1日舉辦的亞太線上記者會。利特透露，雖然成員們都是各自在家看，但紀錄片曝光後，他們紛紛在群組表示看完內心相當澎湃，都忍不住流下男兒淚，自己則是為了用大螢幕觀賞，還特地買了一台新電視，目前總共看了4次，每看必哭。

片中還收錄了利特當兵時痛失三親，讓他一度罹患憂鬱症、想不開的慘痛經歷，他坦言自己也邀請了媽媽來家裡看，媽媽在看完後也同樣哭了，並對他說「你在軍隊時，最辛苦了對吧？媽媽當時只盼望著你能活著出來就夠了」，讓他再度哽咽。厲旭也分享身邊的人看完後都直呼感動，並對他說「一路走來辛苦了，SJ原來是這麼厲害的團體」，自己則相當驚訝於所屬經紀公司SM娛樂，還保存了那麼多他們以前青澀時期的畫面，利特不改搞笑本色虧「SM是個很可怕的公司啊」。

被問到自認出道以來最大的危機，厲旭先是笑喊「我是隊裡年紀最小的」，憶起剛出道要自我介紹講名字時，他都會緊張到說成「我是忙內（老么）」，接著有感而發地表示：「如果可以回到2005年，我會對自己說『不要害怕，你將來會變成最棒的』。」他也相當難忘始源少年時期的美貌，「始源那個臉如果是現在出道的話，一定會造成全球轟動」，利特也接著虧「那你現在知道為何銀赫不是我們隊中的C位了吧」，厲旭笑回「銀赫哥也很可愛啦」。

成員們看完紀錄片後都忍不住落淚。（Disney＋提供）

若紀錄片有機會推出第2季，厲旭表示，希望可以收錄成員們的日常生活，跟除了隊友以外其他朋友見面等樣貌，「讓大家能更深入了解我們，可能就會發現SJ之所以可以成為那麼厲害的團體都是有原因的啊」，利特聽到後自嘲「可是我沒有朋友」，厲旭立刻虧：「那你趕快交朋友，從現在開始。」利特說，因為紀錄片已經提到了他們的過去跟現在，「我認為可以問問成員們未來想要完成的事情，還有什麼新的夢想，之後再回頭看看這些應該會很有趣」，自己則想親手培育一個偶像團體，繼續寫下KPOP的歷史。

而被問到想用哪個英文字代表出道17年的「SUPER JUNIOR」時，利特選了「ONLY」，他說：「比起『 BEST』，應該只有我們SJ才能夠克服這麼多的危機繼續走下去，所以我認為是唯一。」厲旭則認為是「LOVE」，他舉例，每次吵架總能馬上和好，「我不是會大吵的類型，因為始源的氣勢太強了， 但我們吵完當天就會和好了，『始源LOVE』，團體走得長久，這些問題也自然而然就解決了。」且隊友的個人活動，其他成員們都會大力地支持與恭喜。

利特和厲旭代表參加1日舉辦的亞太線上記者會。（Disney＋提供）

訪問中，他們也不忘幫剛進行個人音樂活動7年首度發行的正規專輯《Sensory Flows》的藝聲宣傳， 而藝聲也沒忘記台灣粉絲，特別錄製影片清唱新歌秀溫暖嗓音，偷練中文肉麻情話，表示自己想改名字，改成「愛你一輩子」，提前送上情人節問候。專輯已在台數位發行。《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》可上Disney＋收看。