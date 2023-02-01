台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季明星賽，聯盟在1日公布兩隊球員入選名單及人氣王，桃園永豐雲豹球星霍華德（Dwight Howard）以超過將近5萬張球迷票選及31張專業人員選票，成為T1聯盟首屆明星賽人氣王。

這次明星賽將在台北和平籃球館進行，正選名單票選方式為加權投票，球迷選票佔60%，專業人士選票含專業媒體從業人員與6球團教練共佔40%，最終每隊將選出5位後場球員、3位前場球員以及5位洋將，共13名球員，經過跨農曆年假的12天投票過程，隸屬於「Team Infinity」的霍華德，自開放投票以來即一馬當先，最終獲得4萬6968張球迷選票與31張專業人員選票，「Team Beyond」則由新北中信特攻阿巴西以4萬4266張球迷選票、29張專業人員選票，成為該隊最高票球星。

對於榮膺T1明星賽人氣王，霍華德表示：「這次的票選對我來說意義非凡，非常感謝所有球迷的票選，我也已經很久沒有參與明星賽了，這將是我第一次跟聯盟其他球員共同比賽，我會盡我所能代表台灣呈現出我們所知最頂級的賽事盛宴。」

首次參與明星賽的阿巴西感謝所有球迷肯定與支持，並說：「身為人氣球星，就有責任要讓我們這隊『夠show』來回饋給球迷，自己也會表現幾招特別的招式給大家看！」

明星賽先發陣容部分，Team Infinity由台灣啤酒英熊控衛蔣淯安與射手李啓瑋、台南台鋼獵鷹新秀谷毛唯嘉、高雄全家海神巨塔庫薩斯（Mindaugas Kupsas）與桃園永豐雲豹霍華德出任；Team Beyond則由特攻隊包辦3個先發位置，包括「台灣黑豹」阿巴西、「魔術師」林韋翰、「穩定射手」謝亞軒，以及海神「助攻機器」布銳克曼、獵鷹「Energy Guy」阿修羅所組成，是值得期待的對戰組合。

至於其他明星賽入選球員，Team Infinity的入選名單包括朱億宗（英熊）、大勝（Branden Dawson，英熊）、艾德（Edgaras Zelionis，特攻）、盧捷閔（雲豹）、艾夫伯（Michael Efevberha，雲豹）、于煥亞（海神）、林任鴻（海神）、邱子軒（海神）；Team Beyond則有曹薰襄（英熊）、曾文鼎（特攻）、林秉聖（特攻）、克力斯（Krajina Kristijan，特攻） 、艾倫（Aaron Geraˊmipoor，太陽）、馬龍（Marlon Johnson，太陽）、簡偉儒（獵鷹）、胡瓏貿（海神）。

總教練人選將以2月5日聯盟編號第45場例行賽賽後排名決定，由戰績第1名與第2名隊伍的總教練來擔任，截至1日為止，聯盟戰績前二名為新北中信特攻與高雄全家海神，因此Team Infinity可望由洋教頭喬伊斯領軍，Team Beyond則有機會本土教頭李逸驊麾下大展身手。

T1聯盟明星賽Team Infinity陣容。（T1聯盟提供）