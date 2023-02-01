台北市議員游淑慧、徐巧芯、張斯綱近日接續表態投入2024立委初選，羅智強也將戶籍遷至台北備戰，他今受訪時坦言，每個人還是要經過制度、程序，才能知道是否能夠出線，而針對黨內初選制度未定，他則說再給國民黨主席朱立倫一點空間和時間，因為找出最強的人真的很不容易。

羅智強今至台北市議會拜訪老同事，對於游淑慧、徐巧芯、張斯綱陸續表態投入立委初選一事，羅智強先祝福這些「同學」，因為這三人與他都是「2018班」，他相信2018班這群民代的問政表現以及監督政府的力道上，不用他多說，大家都有很多的肯定。他強調這次能有這麼多優秀的人出來參選，是國民黨的福氣，也是在野力量的福氣，但最後是否能夠出線，都要經過初選等程序，他相信大家都非常有信心，會努力表現到最好，去爭取參選的可能性。

至於對黨內初選制度有何看法？羅智強直言「當家為難，挑擔才知走路苦」，朱立倫既然承接總統、立委選舉的總教練、總策劃的角色，就給朱一點空間和時間，來思考什麼樣的布局對接下來的選舉比較有利。就以總統大選為例，應該要找出最強的人，選出會贏的人，「絕對不能再重蹈2020的覆轍」。

他表示，朱立倫責任很重要，要想辦法找出最強的人，而怎麼樣的形式能夠找出來這些人，各有各的看法，真的很不容易，因此可給朱立倫一點時間想出最好的方式，來領導「非綠聯盟」打贏總統大選。

羅智強也拿出他爭取參選桃園市長的經驗，分享給想要參選總統的菁英和先進，他說，這些人當然都很棒很優秀，也可能希望能夠透過當總統來為台灣服務，但個人再怎麼優秀，大不過政黨輪替。他直言，他在桃園拚到民調第一名，當然可以爭到底，但他也覺得張善政是正派、有能力的市長，他希望能促成政黨輪替，個人委屈就沒什麼了不起，這點很重要，「幾個想選總統、立委的人，應把更大的目標放在個人目標之上」。

羅智強坦言，國民黨的支持者要知道一件事，競爭不可能沒有混亂，角逐的過程必有紛亂，這些都是必經的痛苦，而這部分也要學學民進黨，即便競爭過程的紛亂令人嘆為觀止，但選完後的整合速度快，並找出共同目標，值得國民黨學習。