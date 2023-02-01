存股族最愛的高股息ETF之一，擁有超過80萬股民的國泰永續高股息（00878）公布配息金額。國泰投信今（1日）公告，00878第一階段每單位擬配發0.27元，若以今日收盤價計算，單季殖利率達1.58%，年化殖利率有望達6.3%。

00878採季配息，2022年每季配息依序分別為0.3元、0.32元、0.28元、0.28元，此次計畫每單位配發0.27元，略低前一次配息，但實際配發金額仍待2月13日正式公告，除息交易日落在2月16日，最後買進日為2月15日，股息將於3月22日發放。