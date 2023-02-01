魏嘉彥與町長系数健一互贈計紀念品，象徵兩市友好情。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

國境解封，日本姐妹市与那国町長一行訪花蓮。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所紀念與日本与那国町締盟40年，去年在中琉公園設置戒指造「約定」裝置藝術，透過視訊同步慶祝揭幕剪綵。國境解封後，町長系数健一今抵花參訪「約定」，並捐款請市公所代轉捐給0918花蓮市南區地震的專戶。後疫情時代，雙方都期盼未來在文化、教育及體育方面有更密切交流。

系数町長偕同崎元議長與企劃財政課長田島忠幸、企劃財政主辦人員津村伸之以及產業振興課班長尾辻吉仁等人來到花蓮市公所，市長魏嘉彥、代表會主席李振瑋、縣議員魏嘉賢以及外交部東部辦事處長胡琪斌到場歡迎。公所員工及志工團隊揮舞兩國國旗以及与那国町旗，表達花蓮人熱情。

魏嘉彥期待可以盡快安排前往与那国町參訪，踏上距離花蓮最近姊妹市的土地，一睹島上風情，同時歡迎与那国町小學和中學的學生再度來到花蓮畢業旅行，感受台灣的人文風貌。

系数町長此行代表与那国町捐贈60萬日幣以及代轉石垣市的28萬日幣，捐給去年0918花蓮市南區地震的專戶。對於兩市友誼，他表示，因疫情阻礙交流，与那国町居民期盼重開交流的機會並建立新的互動方式，振興雙方經濟發展等，也允諾下次來到台灣一定會帶更多的町民一起造訪。

外交部處長胡琪斌則表示，与那国町與花蓮市的友誼歷經40年之久，隨著網路科技、國際情勢都有重大的變化，但兩地友誼卻不曾變化，讓國際友人看見花蓮、看見台灣。

一行人隨後參觀紀念碑「約定」，由藝術家黃裕榮說明設計發想。黃提到，以戒指為創意出發點，轉化設計語意成為一種彼此情感的約定，除了兩市町的市徽之外，戒台上藍色寶石的圓周長111公分，正是將姊妹市相距111公里的距離縮短為十萬分之一，搭起更緊密的連結。