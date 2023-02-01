台南市鹽水區是本土硬質玉米的大宗產區，去年秋冬種植的玉米在生長期間，卻接連遭受乾旱、強風和寒害，產量奇慘無比，農民說，每分地產量正常可達600公斤，但因氣候關係，收成減產30％以上，最嚴重者產量甚至不到以往2成，連成本工資都賺不回。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，去年底因乾旱嚴重，造成秋冬種植的二期作硬質玉米生長不佳，再加上12月中旬強風吹拂，導致部分田區硬質玉米倒伏嚴重，農友巡視玉米田時發現玉米穗充實狀況不佳，直接影響到收成。

為了體恤農民，鹽水區農會提早在這幾天辦理收購作業，讓農民將已倒伏的玉米趕快收成，以減少損失；邱子軒說，以第1天農友採收的狀況來說，當日採收面積約13公頃，收購量為5萬1916公斤，平均每公頃收購量僅3993公斤，與過去平均約6000公斤的收成量相去甚遠。

有不具名的農友也指出，鹽水的硬質玉米田區大多有倒伏現象，幾乎無一倖免，被強風攔腰折斷的玉米長不大，寒害也使葉子凍傷、植株萎凋，產量自然減少，而倒伏的玉米容易被老鼠啃食，因此農民希望盡早採收，免得最後血本無歸，由於種耔等種植成本等都增加，如今產量大減，農民欲哭無淚。

市府農業局農務科長許文耀坦言，缺水可能或多或少會影響硬質玉米的種植，不過也發現泰國進口的種源有些問題，導致發芽率變差，因為日前勘察時認定未達天然災害救助標準，故中央取消原本應達一定繳售數量才能領契作獎勵金的規定，減輕農民經濟損失。