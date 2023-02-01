玉山國家公園管理處為使國人認識園區常見哺乳類動物，1日在塔塔加遊客中心推出《縱橫山林的忍者—玉山哺乳類動物特展》，透過影像和動物標本，讓民眾了解棲息其間的野生動物，以及如何與牠們相處。

塔塔加地區是山友經常踏訪的熱門景點，漫步其間，偶爾會與草叢、林間的哺乳類動物邂逅，令人印象深刻；玉山國家公園範圍遼闊，多變的地形及氣候，得天獨厚的環境孕育出豐富多樣的自然生態系。

依據研究調查，在園區活動的哺乳類動物有65種，亦即有74％的台灣陸域哺乳類物種，可在玉山園區發現，而且幾乎涵蓋所有的中大型哺乳動物物種。

此次特展除展出精彩、珍貴的攝影作品，還展出動物皮毛及骨骼標本，包括水鹿、山羌、黃喉貂、黃鼠狼、白面鼯鼠、穿山甲、黃鼠狼等共17種哺乳類，讓民眾近距離觀察；特展也融入保育議題，搭配路殺、獵殺標本，配合文字說明及故事呈現，讓大家一起關心動物處境，同時了解國家公園對保育工作的努力。期盼國人於園區及其他野生動物棲地減速行車、不餵食野生動物，共同維護珍貴的自然生態資源。

玉管處表示，為讓國人對哺乳類動物有較深入的認識，建立正確的生態概念，特展準備有獎徵答遊戲，歡迎大家動動腦、把國家公園紀念品帶回家，透過寓教於樂方式，能更愛護、尊重與大自然的動物朋友們，並且支持國家公園的保育工作。

特展展期自2月1日起至12月31日止，歡迎社會大眾、親子或青少年朋友們，到塔塔加遊客中心參觀。