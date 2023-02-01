肯德基針對會員推出「兔年炸雞桶造型元宵燈籠」，全台限量2000組。（肯德基提供）

漢堡王補班日推加購「花生安格斯牛肉堡」優惠，消費滿額即可用88元品嘗美味。（漢堡王提供）

必勝客28日前推「大比薩買一送三」好康，主食、點心、飲品一次擁有。（必勝客提供）

元宵節倒數，意味農曆新年邁入尾聲，速食店搶攻最後一波商機，推炸物、點心加1元多1件等好康，也有業者玩創意讓炸雞桶化身燈籠添萌趣，預期這波優惠衝刺有望拉抬業績1成以上。

麥當勞即起推「玉兔迎春優惠券」，包含四塊麥克雞塊、大薯等都享加1元多1件，飲品類的蜂蜜紅茶等則為買一送一；另有「買咖啡免費送」優惠，買經典美式、那堤就能爽嗑小薯或蛋捲冰淇淋，全數優惠加總可省至少2869元。

肯德基為會員推限量2000組「兔年炸雞桶造型元宵燈籠」，買指定餐點「金雞招財享樂餐」就能獲得，在炸雞桶上設計簍空的兔子圖騰，吃完炸雞並點亮桶身即可顯現兔子陰影。

必勝客28日前推「大比薩買一送三」，單點大比薩送一個比薩外，再送「旋風肉桂捲」和可樂，且外帶外送均適用；漢堡王則在4日、18日兩天補班日推出於官網外帶或外送滿249元，可用88元加購「花生安格斯牛肉堡」，等同6折價格品嘗香濃花生醬搭炙燒牛肉的豐富口感，在上工前滿足五臟廟。