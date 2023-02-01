許多人工作或讀書疲累之餘，會用薄荷精油來提神，但這類產品有使用禁忌，衛福部食藥署提醒，薄荷精油的主要成分是薄荷腦，雖可提神，但可能引起嬰幼兒癲癇、意識障礙，嬰幼兒、孕婦應避免使用。此外，蠶豆症患者也不建議使用，因為可能誘發溶血症狀。醫師表示，嚴重溶血會導致身體組織缺氧死亡、危及生命。

食藥署在其臉書專頁「藥博士 正藥說」表示，薄荷精油的主要成分為薄荷腦，是很受歡迎的一種成藥成分，這類產品常標榜可緩解頭暈、頭痛、腹痛、感冒等症狀。一般人會認為使用含薄荷腦的產品相當安全，但實際上仍有需注意的地方。

食藥署表示，有3類人不適合使用薄荷精油，包括嬰幼兒與孕婦、嚴重胃食道逆流者不能內服、蠶豆症患者。此外，若外用後可能導致皮膚紅腫者，使用時應避開黏膜與傷口。

食藥署表示，由於薄荷腦與類似物質可能引起嬰幼兒癲癇、意識障礙等神經不良反應，尤其內服或塗抹於臉部、胸部時，所以嬰幼兒與孕婦應避免使用。

部分薄荷精油除了外用還可內服，食藥署表示，有嚴重胃食道逆流或裂孔疝氣的患者應該避免使用，因內服薄荷精油會放鬆下食道的括約肌，可能導致胃食道逆流惡化。

此外，蠶豆症患者也不建議使用，因為可能會誘發溶血症狀。義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑受訪時表示，溶血是指紅血球被不正常地破壞分解，失去原有攜帶、輸送氧氣到全身組織的功能，若溶血反應嚴重，會導致貧血，嚴重貧血會導致呼吸急促、休克等，甚至可導致身體組織缺氧死亡，危及患者的生命。