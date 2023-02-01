許多人的的童年回憶《跑跑卡丁車》於2023年1月31日關閉在台伺服器，而在伺服器關閉當天，有不少玩家上線，24歲職業選手「爆哥Neal」（劉昶亨）特別跟數千名觀眾一起等待遊戲斷線。

《跑跑卡丁車》是韓國遊戲開發商NEXON發行的休閒類賽車競速遊戲，該遊戲於2004年6月推出，並於2006年12月19日正式在台營運，不過因為與原廠的營運合約到期，因此在2023年1月31日12:00 PM正式關閉伺服器。

電競選手「爆哥Neal」先前才在韓國職業聯賽拿下《跑跑卡丁車》個人賽、團體賽的冠軍，為台灣的《跑跑卡丁車》創下輝煌的歷史，他也在31日早上開啟直播，與線上數千名粉絲一起陪這款經典線上遊戲走到最後。

《跑跑卡丁車》正式停止營運，網友感傷回覆，「謝謝跑跑卡丁車照顧」、「10幾年的遊戲，給了我不少經歷，謝謝這款遊戲」、「今天是最黑暗的一天」。