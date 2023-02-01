詮欣自2006年佈局車用市場，經過長達16年的耕耘，詮欣不僅成為國內唯一拿下8家被喻為全球汽車領域最難得、由德國汽車工業聯合會(VDA)所制定的德國汽車工業質量標準的第三部分的VDA6.3稽核的連接器廠，亦從Tier 2供應商躋身為Tier 1供應商，車用連接器產品遍地開花，搭配工控產品比重拉升，讓詮欣毛利率三級跳，2022年前3季合併毛利率已攀升至34.44%，第4季雖然營收處於低檔，在高毛利產品佔比拉升下，帶動全年合併毛利率突破36%，表現亮眼，累計2022年合併營收為18.73億元，年成長17.11%，法人預估，詮欣2022年獲利可望較2021年倍增。

Tesla大幅降價衝刺產量，詮欣受惠於Tesla車用新產品出貨放量，預估車用產品將延續2022年營收較2021年倍增力道，今年車用產品營收將較去年再倍增，佔營收比重可望達20%，工業產品營收可望較去年成長10%，網通產品預估年成長20%，在三大產品同步成長下，詮欣預估，今年營收、毛利率及獲利均可望比去年好。

值得一提的是，詮欣車用產品已從過去ADAS相關產品擴大至汽車乙太網路交換器Gateway，隨著車聯網需求湧現，車用乙太網路前景看俏，詮欣已開發出應用於車用乙太網路交換器Gateway之HMTD四埠連接器，每埠傳輸速度達10G，可望搭上車用乙太網路龐大商機，預計新產品將於2025年全面放量，屆時車用產品佔公司營收比重可望一舉突破50%。