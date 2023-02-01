全台生育率逐年下降，邁入高齡社會，中央地方紛紛祭出育兒津貼，鼓勵民眾生小孩，花蓮縣內除縣府的2萬元補助，吉安鄉、鳳林鎮、富里鄉及豐濱鄉也透過相關自治條例，發放津貼補助新手父母，如今，壽豐鄉也加入生育津貼行列，本月起出生的新生兒，每胎補助1萬元，意即壽豐家長每生1胎可領3萬元。

壽豐鄉內新生兒數逐年下降，近年更跌破百位，全鄉人口數目前約1.8萬人，鄉公所鼓勵壽豐家長「增產報國」，日前提出生育津貼發放自治條例，盼能藉此減輕父母扶養負擔，增進婦幼福利，獲代表會支持通過後，上月31日公告，今起實施。

鄉長曾淑懿表示，2月1日起出生的壽豐鄉幼兒父母，可在孩子出生90天內，檢具相關文件，到鄉公所申請育兒津貼1萬元，不過父母一方需設籍鄉內滿6個月以上，申請時亦得持續在籍；如加上縣府原有的2萬元生育津貼，壽豐家長1胎可領3萬元，雙胞胎6萬元，以此類推。

壽豐鄉公所表示，育兒津貼經費由公所自籌100萬，預算送代表會審議後同意先行墊付，今年除有育兒津貼福利，也將續辦全鄉鄉民意外保險，讓鄉親都可獲得保障，未來也會逐年提升重陽禮金，讓壽豐鄉成為宜居、樂活山海之處。

花蓮13鄉鎮公所近年相繼提出育兒津貼，鼓勵家長生小孩，其中，富里鄉祭出每胎高達8萬元生育津貼；鳳林鎮有2萬元生育補助2萬元，1到4歲每年還能領取2.4萬生日禮金；豐濱鄉為出生至4歲期間，如未將戶籍遷出，4年可將8萬元領好領滿；吉安鄉則預計在今年7月啟動每胎1萬元的育兒津貼福利。