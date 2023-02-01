美國晶片大廠超微公布去年第四季財報，上季營收、獲利均優於市場預期，帶動盤後股價上漲1.4%，雖然預測今年第一季營收年減約10%，但未上演英特爾本季出現虧損悲觀財測。出身台灣台南、有半導體女神封號的超微執行長蘇姿丰放話，今年將進一步奪下市占率；這句話恐讓競爭對手英特爾剉咧等。

綜合外媒報導，超微去年Q4營收年增16%至56億美元，優於分析師預期的55億美元，調整後每股盈餘（EPS）為0.69美元也高於預期，經調整後毛利率則從50%升至51%。

2022全年營收236.01億美元、年增44%，淨利13.2億美元、年減58%，經調整後淨利55.04億美元、年增60%。

展望本季，超微預測Q1營收年減10%，將落在53億美元，上下誤差3億美元，年減10%，略遜於分析師預期54.7億美元，PC（個人電腦）晶片和顯卡業務料持續低迷，但資料中心部門逆勢成長。

執行長蘇姿丰坦言，整體PC表現相當疲弱，雖然需求環境好壞參半，但有信心，今年超微靠差異性產品組合擴大市占，實現長期成長的目標。她表示，對超微來說，Q1應是PC景氣谷底，接下來Q2至下半年可望一路成長。

據市調機構IDC最新統計顯示，英特爾在PC和伺服器晶片市占率有70％之多，但相較2017年逾90％市占率已大幅下滑，其中很大一部分被超微搶走。

對比超微Q1財測僅下修1成，英特爾發布悲觀財測，預估本季將出現虧損，受PC市場寒冬衝擊，英特爾估Q1營收在105至115億美元之間，大幅低於市場預期140億美元；每股淨損0.15美元，較市場預期的每股收益0.25美元落差極大。