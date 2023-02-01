江昭龍上月10日在董事長容繼業監交下接受印信，正式走馬上任。（南開科大提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣私立南開科技大學擔心少子化衝擊，去年中宣布該校將捐贈給國立暨南國際大學，因教職員抗議喊卡，事後由副校長林正敏臨危授命代理校長，日前學校遴選電子工程系特聘教授江昭龍擔任校長，今舉行校長就職暨新春聯歡會，他在會場上強調，學校將以「先進車輛、高齡服務、永續觀光」突破困境，讓南開永續發展。

南開科技大學新科校長江昭龍經學校遴選，上月10日在董事長容繼業監交下接受印信，正式走馬上任，遲至今、1日舉行校長就職典禮暨新春聯歡會，南投縣府參議陸正威、南投市長張嘉哲、國立勤益科技大學校長陳文淵、國立仁愛高農校長陳威男、國立埔里高工校長謝敬堂、國立暨大附中校長黃方伯及企業界貴賓都蒞臨致賀。

江昭龍表示，南開科技大學創立迄今已52年，一直是正派經營的科技大學，為國家社會培育專業人才，畢業生也受業界高度肯定，很榮幸能擔任南開科大的校長，他將在歷屆校長所努力的基礎下，帶同仁繼續向前邁進，即使外在環境艱鉅，將繼續以「先進車輛、高齡服務、永續觀光」突破困境，讓南開永續發展、展翅上騰。