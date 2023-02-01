影》驚悚！7旬翁過馬路 臉頰突遭貨車後視鏡勾起划破雙腳懸空。

台中再傳貨車未禮讓行人車禍，今（1）日上午北區自由路、公園路一名71歲的林姓男子走斑馬線時，遭轉彎貨車撞上，最離奇的是被撞的林姓老翁整個右臉被貨車的右側照地鏡支架劃破嘴巴，除造成撕裂傷，他整個人一度懸空離地，幸經送醫開刀救治，無生命危險；但傷者自述，異物從嘴巴穿過自行拔除脫困，讓第一線救護者也感到驚悚不已。

林姓駕駛駕的自小客右後視鏡附的照地鏡被撞破，只剩鐵支架，後視鏡也被撞歪。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警局第二分局交通分隊調查，林姓老翁上午10時許，前往台中公園散步，走在自由路、公園路的斑馬線時，遭65歲林姓男子駕駛的小貨車撞上，林翁被貨車右後視鏡附的照地鏡撞上，整個照地鏡破裂，其支架穿入他的右側嘴巴，將整個人懸掛離地，最後是林翁奮力將鐵支架拔開，才雙腳著地，此時整邊右臉已血肉模糊，幸好經送醫後無生命危險。

警方到場為林姓貨車司機進行酒測，並無酒駕情事，他也辯稱，沒有看到林翁過斑馬線，肇事原因仍待警方調查釐清。

台中市第二警分局強調，為有效防制行人交通事故發生，已針對汽機車不停讓行人優先通行違規行為加強取締，統計111年12月1日起至112年1月31日止，計取締194件，並持續向民眾強化交通安全宣導效能。

第二分局分局長楊川提醒民眾，駕駛人行近行人穿越道，遇有行人穿越時，均應暫停讓行人先行通過，如駕駛人搶越行人穿越道行駛、不暫停讓行人先行通過者，將依道路交通管理處罰條例處新台幣1200以上3600元以下罰鍰。