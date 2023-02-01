近期北捷接獲恐嚇信件，又將在2月1日到19日起舉辦「2023台灣燈會在台北」，預估賞燈區捷運沿線國父紀念館站、市政府站、忠孝敦化站、忠孝復興站、台北101／世貿站等站將湧入大量賞燈人潮。

北捷警結合特勤保大加強維安 確保賞燈民眾安全無虞

捷運警察表示，面對難以預測的突發攻擊，大眾捷運系統安全維護格外重要，因此於燈會期間強化捷運維安勤務，除北捷增派菁英保全人力外，捷運警察隊透過縝密部署落實執勤，提昇警力維安作為，在市政府應變中心開設時間派遣警力監控，並請刑事警察大隊特勤中隊反恐、保安警察大隊巡邏警網、偵爆犬等共同服勤，輔以轄區分局警力，對活動會場周邊全面偵蒐清查、防制危險物品，全力防範、遏阻犯罪仿效行為，讓參與燈會遊客能安全觀賞花燈。

捷運警察隊、捷運公司以及消防局等單位，每年不定時密集辦理各式情境多重災害模擬演練，並配合既有特殊刑案處理流程及通報機制，，於案發時能以最迅速精準方式，鎖定逮捕犯嫌並將傷害降至最低，維持社會安定。

北市政府警察局捷運警察隊對進入捷運系統之可疑人事物強化警戒，全力做好燈會相關維安整備工作，維護會場、遊客安全，另因應捷運車廂與場站的封閉性，捷警隊呼籲民眾搭乘捷運時，務必提高警覺，如發現不明物品或暴力行為時，可立即按下車廂內對講機尋求站務人員協助即時通報警方處置，以維護自身安全。

台灣燈會捷運警察偵爆犬捷運公司