台中一名人夫在酒吧認識夜場女服務員，與對方發生不淪戀，某次發生車禍後，妻子前往修車廠拿取汽車上的物品，卻意外發現車內放有陌生女性的身分證、女鞋、墨鏡等物，氣得向小三提告求償80萬元。法官依相關證據認定小三侵害正宮配偶權，判她要應賠償給付30萬元。

據判決書指出，正宮主張與丈夫2020年10月結婚，婚後不到2年，丈夫就與小三發展不正當之男女交往關係，期間2人曾至家中及汽車旅館發生性行為，並曾共同過夜、出遊，及有牽手、貼身擁抱、親吻等親密行為。

有次車禍發生後，她前往修車廠拿取汽車上的物品，意外發現副駕駛座前面置物盒有小三的墨鏡、身分證，副駕駛座後面地上亦有女生鞋子及一盒藥，氣得向小三提告求償精神慰撫金80萬元。

法庭審理時，小三辯稱2020年4月初她擔任酒吧夜場服務員因而相識人夫，2人於同年4、5月間起進而交往為男女朋友關係，交往期間確實曾發生過性行為，直至8月中旬她才發現對方已婚，立即就跟對方分手。

好友出庭時作證，人夫與小三曾一同至朋友家烤肉聚會，並於汽車旅館一同過夜，2人亦有擁抱、牽手、勾手、接吻等親密行為；而正宮也提出對話錄影光碟，丈夫曾坦承已告知小三自己已婚，且2人不僅僅是一夜情關係，而是男女朋友的關係。

法官認為，小三明知人夫為有配偶之人，仍與其發展不正當之男女交往關係，足以破壞原告婚姻及家庭共同生活之圓滿及幸福，侵害正宮配偶權，判小三應賠償給付30萬元。

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