新的一年到來，《靈匣網》運勢專欄指出巨蟹座、雙子座、天秤座、牡羊座在2023上半年願望容易實現，其中牡羊座運勢將超級旺，在各方面慢慢開始嶄露頭角，不僅可忠於自我，甚至工作能力備受主管看重，可得到各方的信任與支援，另外如是自行創業的人，生意更是會源源不斷，賺到的錢十分可觀。

▍第四名：巨蟹座

2023上半年，巨蟹座的運勢開出紅盤，受到大吉星木星的影響，在創造、創新方面可得到較大的提升，尤其是財運上特別耀眼，想改善眼前困境的人，都可如願以償，愛情上會有意外驚喜和收獲，財運更是渴望翻倍成長，投資也會大有收獲，另外在工作上他們也會因自己的創意而開始突破，事業便會更上一層樓大有斬獲，上半年可說是各方面豐收的最佳時間點。

▍第三名：雙子座

告別過去的坎坷霉運，2023上半年雙子座順利翻身、運勢越走越好，事業上出現轉機，將有貴人降臨身邊為工作助力，愛情方面也是桃花朵朵開，單身者容易找到正緣，有伴者則是與另一半感情甜蜜，想結婚、生寶寶都能在上半年順利實現，另外雙子座最令人眼紅的是擁有好的人際關係，他們貴人特別多，在各方面都搶著要幫助、提拔他們，特別在財運上會得到貴人的贈與或是介紹好的賺錢、投資機會，讓他們不必為財運擔憂，今年上半年是雙子貴人最多的好年。

▍第二名：天秤座

2023上半年，天秤座擺脫以往的重擔跟束縛，整個人都輕鬆許多，也更可以去追求夢想，特別是進修或出國留學，都能夠累積自己的實力和人脈，另外愛情方面，上半年天秤座渴望婚姻，而老天也不會虧待你，在新的一年會遇到各方面條件都非常優秀的異性，便很快就展開熱烈追求，提醒天秤座一定要敞開心防、別再害羞，只要珍惜把握、好好的磨合，並找到最適合的相處模式，在今年上半閃婚機率特別高。

▍第一名、牡羊座

2023上半年，牡羊座的運勢超級旺，因為木星停駐在命宮，帶來極強的好運，使他們慢慢的在各方面嶄露頭角，不僅可忠於自我，在追求夢想的道路上也更加順暢，特別是上半年職場環境舒適，工作能力也備受主管看重，可得到各方的信任與支援，有利於人際和業務發展，如是自行創業的人，生意更是會源源不斷，賺到的錢十分可觀，上半年會是牡羊座美夢成真、心想事成的一年。