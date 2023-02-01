前行政院長蘇貞昌疑似椎間盤突出手術，他今天在臉書向大家報平安，昔日對手新北市長侯友宜今在文章下方留言慰問表示「蘇院長好好靜養，保重身體，早日康復！」。

網友見侯友宜前來慰問反應兩極，有人認為他「你是國民黨的清流，不錯！」、「你這樣是正確的！不要跟你的黨內同志一樣沒人性。」

不過也有人認為「這個友善超脫世俗的噓寒問暖，讓人背脊發涼」，也有人認為侯在演戲直呼「噁心 」。