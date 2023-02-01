韓國女子天團BLACKPINK泰籍成員LISA有著超強的舞蹈天賦，高挑身材和金髮造型讓她被粉絲封為「人間芭比」，在全球擁有超高人氣，近年世界各地到處跑，吸金能力超強，近期韓媒報導LISA在韓國買下價值75億韓元（約1.98億元新台幣）的豪宅，前屋主是樂天集團千金，大手筆購屋引發粉絲討論。

根據《商業韓國》報導，LISA斥資75億韓元（約1.98億元新台幣）買下位於城北洞的豪宅，該地是公認的富人區，裴勇俊、LG社長具本茂都在該地置產，LISA買下建築原屬樂天集團總裁辛格浩孫女張善潤（音譯），也是紐約樂天皇宮飯店副總夫妻的居所，房子在2016年完工，占地約200坪，有兩層樓和一層地下室，據房產登記顯示LISA在去年7月15日簽下購屋合約，並於六個月內完成過戶登記。

2014年該地曾被公開拍賣，被樂天紐約皇宮常務張善允以20.51億韓元（約5千萬新台幣）買下地皮，豪宅外部也遭曝光，外觀看起來非常低調，據報導LISA沒有抵押貸款，似乎是全額現金支付，花大手筆買房。許多粉絲得知後直呼：「莎真的爽文女主，靠著自己的努力得到了一切，好厲害」、「我去門口蹲著看家」、「好有錢，但是她值得」、「恭喜女王」。

LISA花75億韓元買房。（圖／翻攝Naver街景）

LISA於2020年遭媒體爆料，因想在韓國買房委託前經紀人幫忙，沒想到反遭對方詐騙10億韓元(約台幣2442萬)震驚無數人，前經紀人拿到錢後就花在賭博上，事件曝光後經紀公司發表聲明，表示前經紀人已經離職，並償還了一部分金額，剩下的部分也達成協議。