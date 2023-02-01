臻鼎-KY於2021年成立隸屬於董事會之「永續發展委員會」，並於旗下設立「社會共融執行小組」，負責人權保護及促進職場多元與帄等，由上而下建立多元共融的企業文化，為提升員工在職體驗，增加員工歸屬感，公司規劃多個員工多元文化項目，包括從懷孕到育兒的福利措施及彈性的工作安排，以支持員工兼顧工作發展及家庭照顧。

彭博性別平等指數透過五大關鍵面向，共70項指標來評估企業在多元化和性別平等政策的表現；其中五大關鍵面向包括：領導力及人才培養(Leadership & talent pipeline)、薪酬帄等及性別同工同酬(Equal pay & gender pay parity)、包容性文化(Inclusive culture)、性騷擾防治政策(Anti-sexual harassment policies)，以及品牌形象(External brand)；世界知名企業如可口可樂(Coca Cola)、匯豐銀行(HSBC)、國泰航空(Cathay Pacific)、英特爾(Intel)、輝達(Nvidia)皆為彭博性別平等指數的成分股；今年全球共有 484 家企業入選，分別來自45個國家及地區、11個產業、合併市值達16兆美元，台灣共計有16家企業入選。

臻鼎-KY表示，很榮幸首度參加即入選彭博性別平等指數，這是對臻鼎打造性別友善職場的肯定，臻鼎相信性別平等是創新、成長和吸引人才的關鍵驅動力，我們將持續提升性別帄等資訊揭露的透明度並推動多元共融的職場環境，強化企業的永續競爭力。

臻鼎-KY 2022年前3季稅後盈餘為94.91億元，年增98.5%，每股盈餘為10.04元，累計2022年合併營收為1713.56億元，年增10.56%，創下歷年新高，臻鼎-KY表示，今年營運將力拚成長再創新高。