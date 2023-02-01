除了穩懋、臻鼎、合一、京城銀外，其餘入選2023年彭博性別平等指數的12家台灣企業還包括：友達(2409)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、元大金(2885)、台新金(2887)、新光金(2888)、永豐金(2890)、中信金(2891)、第一金(2892)、信邦(3023)及合庫金(5880)。

「彭博性別平等指數」五大關鍵面向包括：領導力及人才培養(Leadership & talent pipeline)、薪酬平等及性別同工同酬(Equal pay & gender pay parity)、包容性文化(Inclusive culture)、性騷擾防治政策(Anti-sexual harassment policies)，以及品牌形象(External brand)。

世界知名企業如可口可樂(Coca Cola) 、匯豐(HSBC)、國泰航空(Cathay Pacific)、英特爾(Intel)等，皆為彭博性別平等指數成分股。

穩懋連續兩年入選彭博性別平等指數，不僅在五大關鍵面向持續提升進步，在「性騷擾防治政策」方面更是獲得滿分。穩懋致力於打造多元化職場，2021年穩懋整體的女性員工比例達51.3%，其中女性IT員工比例、女性工程人員比例以及女性新進員工比例皆優於產業水準。

另外，為消除職場上的無意識偏見(unconscious bias)，使職場更多元、平等和包容，穩懋將無意識偏見訓練融入到主管培訓課程中，以深化管理層對於多元與共融的意識，並透過多元職場價值的實現，強化企業競爭力。

合一在推動友善職場並落實性別平權的成果，也再度受到國際認可，合一表示：「很榮幸今年合一再度成為台灣唯一入選彭博性別平等指數的生技業者，我們堅信性別多元化是創造企業永續價值的關鍵之一。」

合一指出：「合一的董事會組成即彰顯了我們對於性別多元化的重視，目前女性董事的比例達到43%，同時，合一也支持女性領導力的展現，2021年女性主管比例達57%。合一在各項性別統計指標項目皆遠優於業界水準。未來我們將持續提倡並落實多元共融價值，與員工攜手打造永續企業。」

京城銀今年第三度入選彭博性別平等指數，顯示京城銀長期耕耘性別友善職場獲得肯定。在女性員工任用上，京城銀提拔優秀女性人才不遺餘力，女性高階主管佔比達41.3%，較2004年的2.6%大幅成長。

另外，京城銀制定公平公正的績效評估制度，並不因性別而有所差異，落實性別薪酬平等。京城銀將持續積極減少職場性別差距，以實際行動實踐聯合國永續發展目標SDG 5 性別平等。

臻鼎首度參與即入選為2023彭博性別平等指數成分股。臻鼎於2021年成立隸屬於董事會之「永續發展委員會」，並於旗下設立「社會共融執行小組」，負責人權保護及促進職場多元與平等，由上而下建立多元共融的企業文化。

作為台灣第一家入選的PCB企業，臻鼎表示：「企業要有良好的發展需匯集優秀的人才，我們以積極的心態、平等的態度、關愛的語言與員工交流，創造優良的企業氛圍。為提升員工在職體驗，增加員工歸屬感，公司規劃多個員工多元文化項目，包括從懷孕到育兒的福利措施及彈性的工作安排，以支持員工兼顧工作發展及家庭照顧。」

此外，智崴(5263)在性別平等的整體表現，也達到了入選門檻，智崴表示：「雖然智崴因市值未達要求而未能入選指數，我們仍選擇參與彭博性別平等指數評級，不只是為了對標國際揭露標準，提升資訊揭露透明度，更是透過填寫問卷，了解組織內部性別平等執行的現況，以建立多元與共融的策略，打造更為友善包容的職場。」