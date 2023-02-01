民進黨2024總統大選高機率會推出副總統賴清德角逐，媒體人黃暐瀚指出，駐美代表蕭美琴極有可能成為賴的搭檔。對此，前立委郭正亮今（1）日就表示，若是民進黨2024推出「賴清德、蕭美琴」的組合，那國民黨一定也要派出男女配，若是侯友宜出選2024，那他最好的女配就是「盧秀燕」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「賴清德搭蕭美琴真的是非常好的搭擋，賴清德一定要搭一個跟美國關係、國際關係熟悉的加分」，郭正亮也坦言，假設2024國民黨是侯友宜出來，「最近的兩個民調，一個是《TVBS》民調，一個是游盈隆的民調，民眾黨的支持度竟然都超過20％」，郭正亮認為「這個跟國民黨的人選有關，淺藍或是中間選民對國民黨的總統人選遲遲未出，感到非常厭倦，因為民進黨已經底定了，因為這兩個民調很詭異，柯文哲的民調都超過20％，這個就很明顯，人家不知道國民黨要幹嘛」。

郭正亮最後更說，「而國民黨一定要派出男女配，國民黨要面對一個挑戰，侯友宜最好的女配就是盧秀燕，但剛好盧秀燕又是現任市長，是否又是落跑，這個題目一定要面對」。至於是否會衝擊到選情？郭正亮認為並不太會，「因為若國民黨選上總統，那補選縣市長贏的機率還是很高，尤其還是新北跟台中」。