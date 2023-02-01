搶攻國內旅宿商機，台北圓山飯店依不同族群與主題，串聯台灣高鐵、陽明山花季、Popworld 蹦世界以及超受歡迎的東西密道，推出「文化密道」、「親子假期」、「永續生活」以及「日日好日」等四大類、十數項住房方案，邀請旅人共度質感生活。

今年圓山大飯店以「文化密道」為主題，一舉推出多項結合密道的系列住房專案。其中最受矚目為屬「國宴文化餐」，民眾可在前身為圓山第一代總統套房的國宴廳內，享用御廚精心復刻的歷史餐點。此外亦有與粵菜金龍廳、浙江菜圓苑、圓山牛排館與西式自助松鶴廳搭配的一泊二食方案，歡迎民眾依飲食喜好自由選擇。如果是喜愛解謎的朋友，則可選擇全臺獨家飯店實境遊戲方案，在圓山探訪神祕案件，享受手遊樂趣。上述全系列「文化密道」住房專案皆含密道導覽行程，入住賓客皆可一窺塵封五十年的神秘通道，身歷都市傳說之境。

圓山「親子假期」住房專案，兩位大人、一位兒童單晚僅需6499元起即可入住高級客房。值得一提的是本系列所有住房專案皆提供兒童專屬備品、兒童版探索圓山文化導覽與學習單，更附伴手禮、翌日早餐以及VAVAVOOM東方時尚旗袍換裝體驗，讓選擇此住房專案的貴賓可沉浸在圓山古典的中式氛圍，與極具東方特色的建築合影留念。

近年積極響應聯合國永續發展目標(SDGs)，並榮獲行政院銀級環保旅館認證的圓山大飯店，在新一季推出與台灣高鐵合作的住房方案，搭配此方案的房型，將不提供一次性備品，並贈送每房兩組「圓山大飯店手繪地圖餐墊環保餐具」。

圓山座落市區，鄰近陽明山國家公園、臺北玫瑰園、士林官邸與花博公園，既是結廬在人境，卻又全無車馬喧。「日日好日」系列主打住圓山的日子就是好日子，推出最受民眾歡迎的花季住房方案，規劃極具生活儀式感的煎餅、烏龍茶、翌日早餐與旗袍體驗，讓賓客沈浸在慢活步調。此外本系列亦歡迎壽星與新人，凡生日當月皆可以半價入住豪華客房，獲贈4吋起司蛋糕與專屬生日佈置；而預定囍房的新人，最低則可以象徵恆久的9999價入住天際套房或加價升等為環景套房，除享婚房佈置，也有儀式甜茶湯圓等。