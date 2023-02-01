新春行情熱絡，許多投資人開始布局新年的投資計畫，同時也面臨執行投資時產生的手續費費用。統一投信為了替投資人減少額外的手續費負擔，推出旗下基金定期定額及日日扣免手續費的優惠活動。2/1～6/30期間，投資人無論是採用定期定額或日日扣的方式，投資統一全系列基金，就能擁有終身定期定額零手續費的資格，用零成本航向財富自由的大海！

雖然目前市面上基金的定期定額申購門檻仍多為3,000元，但統一投信定期定額及日日扣的最低申購金額卻是2,000元起。即便是資金有限的大學青年學子或小資族，也能透過小額投資統一基金，提早開始累積財富，或用小錢進行投資配置。以統一投信台股金三角基金：奔騰、黑馬、大滿貫為例，三檔基金成立皆已20多年，長期以來淨值一路向上，幫助許多投資人達成用小錢滾出大財富的夢想。

對於想參與新春行情的投資人，統一投信的線上開戶功能，只要10分鐘就能完成開戶，最快兩天就能開始進行交易，高效率又方便的開戶管道，使投資人在執行投資計畫時，也能快人一步，贏在起跑點。統一投信也推出可以使用於單筆申購的手續費優惠。新客戶只要完成線上開戶統一投信帳戶，就送3000點紅利。紅利點數可在投資人單筆申購統一基金時用於折抵手續費，以一點折抵一元的方式，讓手續費一路降至零。

就算點數用完也不怕，統一投信還有客戶專屬的壽星優惠，舊客戶自生日當月起一年內，能自由選擇3天，線上單筆申購統一基金零手續費，且當日次數無上限。為了增加投資人優惠使用彈性，新客戶的壽星優惠在開戶後就立即啟用，帳戶啟用的一年內，投資人都能享有3天單筆申購零手續費的福利，不用等到生日當月。

新春股市強強滾，投資人也可以把握機會，趁統一投信推出零手續費活動，開戶領紅利、零手續費投資統一系列基金，參與股市新春行情，逐步累積財富資本。