桃園市龍潭區龍元宮2月4日起兩天舉辦2023龍潭接財神繞境祈福、迎古董嘉年華民俗活動，預計將湧入大量遊客，龍潭警分局規畫龍元宮周邊道路交通管制、疏導，當天下午活動管制時段，請車輛提前改道。

龍潭警分局針對活動會場及在周邊重要道路執行交管疏導，雙向管制路段為2月4日下午2時至晚上10時，東龍路、北龍路、聖亭路、龍元路及龍青路；2月5日中午12時至晚上8時，公園路、健行路、五福街、中正路、北龍路、聖亭路、龍元路、東龍路及龍華路段。

單向調撥車道為2月4日下午2時至晚上10時中正路段，2月5日中午12時至晚上8時中正路，兩天參加迎古董、接財神活動的民眾，請遵守警方交管、疏導指示行車。

龍元宮2023龍潭接財神繞境祈福、迎古董嘉年華慶元宵民俗活動，源自日治昭和時期，至今有百年歷史，是龍潭知名春節傳統活動，2月4日周六迎財神遶境、晚上迎母金補財庫活動，2月5日有創意踩街表演及晚上頒獎摸彩活動。