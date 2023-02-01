民進黨主席賴清德今天召開就任後首場中執會，無異議通過建請中評會調查台南正副議長賄選案，並建議予以停權處分。中評會主委賴瑞隆表示，預計下周會儘速召開中評會討論，希望迅速回應民眾期待，賴清德跟中執委的意志相當清楚，「黨紀會走在司法更前面」。

賴瑞隆今天在會後受訪表示，針對台南正副議長賄選案，中執會今天同意移送中評會調查，並建請中評會予以停權處分，待司法調查結果後再行處置。中評會依照程序，將會邀請議長邱莉莉、副議長林志展說明，並盡快做出相關處分，以回應人民期待及中執會的要求。

至於停權時間可能多長？他說，依照中執會目前的期待，希望以更明快、更重於司法的方式處理，讓人民感受到，民進黨是將司法當成最後、最低的標準，但黨紀會走在司法更前面，中評會將會審慎討論後再做出停權幾年的決定。

賴瑞隆也透露，會中初步討論，預計下周將儘速召開中評會，賴清德及中執委的意志相當清楚，黨紀應該高於司法，也高於人民的期待。

外界質疑為何不將兩人除名？黨政人士表示，此案仍待釐清，不會立即除名，未來若司法還兩人清白，也會回復兩人黨權，如一審被判有罪，就要思考要如何進一步處理。