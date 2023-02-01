台東元宵炸寒單活動4日起連炸3天，台東市公所今舉辦熱身首炸，現場火力四射。（莊哲權攝）

台東元宵炸寒單活動4日起連炸3天，台東市公所今舉辦熱身首炸，現場火力四射。（莊哲權攝）

因疫情停辦兩年的台東元宵節炸寒單活動，今年恢復舉行，從農曆正月14到16日（國曆2月4到6日）3天連炸30餘場，其中最盛大的1場是4日在國際地標的「炸寒單．煙火之夜」，由玄武堂帶來熱力四射的視覺與聽覺震撼，請大家拭目以待。

台東元宵炸寒單重磅回歸 4日起連炸30多場

台東市公所今天下午為即將登場的台東元宵節觀光活動「揚眉兔氣賀新歲炸寒單．煙火之夜」熱身造勢，6位肉身寒單僅著紅色短褲站上神轎接受炮火洗禮，在震耳欲聾的炮火中，為今年恢復舉辦的炮炸寒單揭開序幕，震撼力十足。

這次元宵炸寒單，從4日起展開，包括玄武堂有18場，邯鄲堂有8場，3天連炸36場 ，玄武堂堂主李建智表示， 元宵檔期台東市旅宿幾乎客滿，都衝著炸寒單及神明遶境而來，許多商家相信愈炸愈旺競相邀約，但是實在排不出空檔。

台東市長陳銘風表示，4日晚間的「揚眉兔氣賀新歲炸寒單．煙火之夜」由藝人邵大倫主持，邀請「御鼓坊」及「東方藝術團」演出，並由金曲雙歌后曹雅雯、朱海君壓軸獻聲，最不容錯過的炮炸寒單，由東玄武堂精彩呈現，最後的高空煙火秀，為民眾帶來豐富的視覺享受。