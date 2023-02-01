家園迫遷全台巡迴展前進屏東，盼新閣揆聽到人民吶喊。(林和生攝)

繼去年7月在台北萬華剝皮寮首次展出的「土地掠奪及家園迫遷全台巡迴展」，這次特地選在農曆年後，於屏東市「綠農的家」進行第4次公開展覽，盼將土地掠奪問題彰顯，也希望透過展覽讓台灣人民可以了解，其實台灣距離民主、人權，還有一大段距離。

長期關注台灣土地正義的政大地政系教授徐世榮直言，台灣的土地掠奪及家園迫遷問題非常嚴重，原因包括一般徵收、區段徵收、公辦市地重劃、自辦市地重劃、都市更新、非正規住居迫遷等，這都嚴重牴觸「世界人權宣言」、「經濟、社會及文化權利國際公約」及「公民權利及政治權利國際公約」。

曾任屏東環盟理事長的洪輝祥說，政府要用地徵收並非不可，而是必須用合理價格與居民價購，要讓他們在其他地方也有能力安身立命，而不是強迫遷移，若相關問題沒有被彰顯，這樣的事情在台灣這塊土地上相信會不斷上演。

主辦單位特別選擇在屏東市舉辦展覽，是因為政府藉由鐵路高架化工程，進行屏東火車站附近的都市計畫變更，變更面積高達6.2公頃且幾乎全部皆為交通部台鐵局所管國有土地，開發利益高達千億以上；相對地，屏東火車站周遭許多長年居住於此的原住戶，土地被徵收、家園被強拆。

徐世榮說，新任閣揆陳建仁上任，強調要「存公義、好憐憫，常存謙卑心」，希望他的行政團隊能夠深入瞭解這嚴重課題，一同努力來解決。