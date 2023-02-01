即日起，無論是否為玉山銀行顧客，在口袋證券開立證券帳戶，即可透過跨機構銀證同開服務，享有免出門、免重複填表申請開戶、免重複開戶證件上傳、免兩段式開戶等待，全年24小時皆可快速線上申請開戶驗證並完成銀行與證券帳戶綁定交割。此外，若為玉山銀行顧客，更可直接透過口袋證券的開戶介面，登入玉山網路銀行，完成驗證後，免上傳證件即可快速完成證券帳戶申請。提供顧客簡單、流暢又貼心的數位金融體驗。

玉山銀指出，如此便捷的跨機構銀證同開服務，奠基於玉山銀行註冊中的發明及新型專利服務，為玉山銀行與口袋證券呼應政府政策開放，成為金融機構間資料共享指引頒布後首例跨機構銀行與證券業間合作案。未來玉山也將以Open API方式開放多項金融服務提供有興趣的異業合作夥伴導入串接，也讓一般民眾在非玉山營業場域環境中，也能隨取即用玉山銀行提供的數位金融服務，打造微金融生態圈。