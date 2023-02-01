環保署曾預告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，但因要調降非空汙季空汙費引發環團不滿，環保署今天再次預告「固定污染源空氣污染防制費收費費率」修正草案，修正內容包含新增大戶費率與擴大季節性費率差距、修正廢氣燃燒塔費率計算方式、調整戴奧辛與重金屬費率，並新增有害揮發性有機物（VOCs）個別物種及配合徵收物種致癌權重調升費率，以經濟誘因方式，強化整體減量效益，預期法規生效後，每年可減1萬5千公噸空氣污染物排放量、每年多收6.5億空汙費。

環保署表示，為促使大型固定污染源強化其防制設備處理空氣污染物排放，新增加排放量大戶業者適用費率，並調升第一季及第四季空品不良季節費率，以經濟誘因方式，促使業者於秋冬季節調整產能或提高防制設備操作妥善率，降低空污季節污染排放。

環保署也調整戴奧辛與重金屬費率10至20倍，並新增徵收氯乙烯、13-丁二烯及丙烯腈等3個有害VOCs個別物種及調升有害VOCs個別物種收費費率，促使業者減少有害空氣污染物種排放。本次收費費率，預估影響對象，主要為石化業、電力業、半導體、面板業、塑膠業、金屬製造業、鋼鐵業及焚化爐業者等對象，期藉由經濟誘因機制，鼓勵公私場所於空品不良季節時自主調整產能減少空氣污染排放，除可減少空污費支出成本，也改善空氣品質。