大陸觀察者網報導，據江陰海事局網站1日消息，1月31日18時，在江陰海事局VTS中心全程指揮和現場海巡艇護航下，中糧集團進口的裝載約5.12萬噸巴西玉米散糧大船阿波羅（APOLLON）輪，安全抵靠中糧（江陰）糧油倉儲有限公司碼頭，這也是進長江的第一艘巴西進口玉米船。該船順利靠泊既是春運期間江陰轄區重要民生物資安全靠岸，也標誌著中國大陸從巴西進口玉米進入長江管道完全打通，對中國大陸玉米供應管道更加多元化具有重要里程碑意義。

消息稱，中糧（江陰）糧油倉儲有限公司作為華東地區最大的糧食轉運基地，保障中巴糧食進口航線通暢，責任重大。江陰海事局統籌水上交通安全和疫情防控，提前謀畫、深入調研、多措並舉，全力服務保障糧食運輸船舶高效轉運。

據悉，巴西是全球第三大玉米生產國、第二大玉米出口國，面對近年來複雜的國際貿易形勢，中國大陸拓展巴西進口管道有著重要意義。中方與巴西攜手，共同維護了國際農產品貿易環境，增強了全球糧食和農業市場的韌性，保障了國際糧食供應鏈的通暢、穩定、有序、高效。下一步，江陰海事局將把糧食等重點物資運輸安全保障措施落到實處，全力保障糧食等重點物資運輸安全暢通。