美國股市在預期接近升息尾聲，出現元月效應，今年以來歐美股市表現偏多，亞股表現也不遑多讓，中、港及越南股市1月皆交出逾10％的亮眼成績，而觀察至1月底之資金流向已有98億美元資金淨流入亞洲地區，從均值回歸角度觀察，今年亞洲區中，中、港、韓國及越南股市深具修復空間潛力。日盛亞洲機會基金研究團隊表示，展望2023年，預期歐美步入衰退可能性上升，亞洲國家出口壓力相對較大，因此經濟支撐力道在於消費。後續可觀察大陸解封後居民消費力道復甦的強度、以及受惠大陸居民消費復甦的產業與國家；其次則是觀察Fed升息逐步消退帶來的估值修復行情，2022年因市場資金緊縮導致估值壓縮較嚴重的國家，今年表現空間預計也會相對較大。預計2023年大消費板塊、中港股市、泰國、韓國、越南等亞洲國家表現皆可期待。日盛亞洲機會基金研究團隊指出，估值乖離越大，拉回到均值的力量越強，故長期來講股市估值會有均值回歸現象。香港、大陸、南韓三地股市去年表現不佳，P/B的乖離已較大；若2023年大陸順利解除封控、半導體庫存修正結束，以過往經驗來看，估值修復的空間也會比較大。此外，目前海外投資仍然低配中國，未來有回補空間與利多契機。台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，亞股後市展望仍由大陸經濟牽動，大陸市場強力預期防疫政策放鬆，加上房地產利多政策不斷加碼，基本面修復的預期提升，今年經濟可望回溫，有望帶動亞洲市場的成長。整體而言，預期新興亞洲基本面將好轉，目前評價偏低優勢下，新興亞股震盪後仍將持續吸引長線資金。觀察重點在美元及美債殖利率，若美元能續貶及美債殖利率回落，則有利資金回流新興市場及原物料的反彈。在操作上，李文孝指出，以產業面而言，隨著世界各國更加重視氣候變化問題，電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等與可持續發展相關的行業將受到更多關注；以國家來看，東協內需動能恢復，出口也在外商製造業加持下而成長，在市場動盪中將勝出，因此，國家別看好大陸、東協為優先考量。富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾表示，預期大陸將循著新興國家類似的後疫情時代消費模式，消費者會在2023年熱切地追求報復性消費，據估計，歷經三年的清零政策，期間已經累積了6.6兆人民幣的超額儲蓄，這應該在一定程度上發揮到推動消費的作用，從企業獲利角度而言，近期獲利前景依然疲弱，然而，隨著供應鏈問題得到解決與房地產行業趨穩，預期下半年企業獲利動能將能恢復，成為股價反彈的基本面支撐。